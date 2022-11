Calenda a Siracusa: il Petrolchimico è questione di sicurezza nazionale"

"Il Petrolchimico di Siracusa è una questione di sicurezza nazionale". Lo ha detto a Siracusa Carlo Calenda intervenendo sulla crisi attorno alla Lukoil, la società proprietaria di due raffinerie a rischio crollo per via del blocco delle linee di credito per l'acquisto di grezzo da altri paesi che non siano la Russia. Al momento, infatti, la società acquista petrolio dalla Russia ma dal 5 dicembre scatterà l'embargo alle impostazioni di petrolio.

"Per le macchine a benzina -dice Calenda- serve la raffinazione. Noi un giorno, spero il prima possibile, andremo con le macchine ad idrogeno, biocarburante o elettrico, ma oggi non è così. E noi non possiamo rimanerne sguarniti. E abbiamo capito una cosa: abbiamo un grado di autosufficienza minimo su alcune cose. La raffinazione è una di queste. Questo è uno degli impianti più grandi che c’è in Europa e deve rimanere in piedi perché è una questione di sicurezza nazionale"