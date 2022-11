Sequesrtate al Maas di Catania 700 chilogrammi di lampughe

Settecento chilogrammi di lampughe, pesce noto come 'capone', sono stati sequestrati da ispettori della Guardia costiera di Catania ai Mercati agroalimentari Sicilia (Maas). Erano in un mezzo frigorifero senza sprovvisti della documentazione che ne attestava la tracciabilità. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Tutto il pescato posto sotto sequestro, dichiarato commestibile dopo l'ispezione sanitaria dei medici veterinari dell'Asp di Catania, è stato devoluto alBanco alimentare per la successiva distribuzione a famiglie bisognose ed associazioni caritatevoli.