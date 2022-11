Sedicenne ha ucciso la nonna nel Salernitano: trasferita in Comunità

E' stata trasferita in una comunità dopo l'udienza di convalida la sedicenne che lunedì sera ha ucciso a coltellate la nonna a Capaccio-Paestum.

La ragazza, fermata dai carabinieri subito dopo il delitto, era stata condotta nel carcere minorile di Nisida.

Oggi si è svolta l'udienza di convalida del fermo davanti al giudice minorile di Salerno, che dopo aver sentito le dichiarazioni spontanee dell'adolescente ne ha disposto il collocamento in comunità.

La sedicenne, secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbe affermato di essere stata aggedita e ferita dalla nonna di 76 anni al culmine di una lite e di averla colpita con un coltello a serramanico per difendersi.

Al termine dell'udienza il suo avvocato ha detto che la ragazza ha "reso dichiarazioni e chiarito ogni aspetto". Il legale ha anche smentito, rispondendo ad una domanda, che la sedicenne sia incinta.

I funerali dell'anziana uccisa si svolgeranno domani a Paestum.