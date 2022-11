Modica, paura in pieno centro: incendio in un palazzo di corso Umberto

Paura questa mattina in pieno centro a Modica per un incendio che si è sviluppato, intorno alle 10, in un locale al piano terra di un palazzo di corso Umberto, quello noto come "Galleria". Per cause da accertare le fiamme si sono sviluppate in un laboratorio artigianale minacciando altri locali al piano terra, oltre ad una quarantina di appartamenti. Sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco, una dal distaccamento di Modica e due dal comando provinciale di Ragusa. Un'altra squadra si è aggiunta poco dopo. Sul posto anche Polizia locale, carabinieri, Polizia e un'ambulanza per eventuali emergenze, Si è temuto, in particolare, per lo scoppio di una bombola di gas liquido che è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Gli abitanti degli immobili, per precauzione, sono stati fatti uscire fino a quando non sono terminate le operazioni di spegnimento. Effettuati anche dei controlli tecnici sulla staticità del palazzo. Un denso fumo ha avvolto il palazzo per alcune ore ma, per fortuna, non si registrano danni alle persone. Ingenti, invece, i danni al laboratorio artigianale che è andato praticamente distrutto, Il fuoco ha trovato facile esca nei materiali, soprattutto stoffe, utilizzati per il confezionamento di oggettistica e borse.