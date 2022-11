Cosenza, si lancia dal balcone per sfuggire al rogo dell'abitazione: salvo

Un incendio è scoppiato, per cause che sono in corso di accertamento, in un appartamento posto all'ultimo piano di uno stabile disabitato del centro storico di Cosenza. All'interno dell'abitazione, nella zona di piazzetta Toscano, nel momento in cui si è sviluppato il rogo c'era un giovane di 28 anni che, per sfuggire alle fiamme, dopo avere tentato di realizzare una sorta di fune con degli indumenti, siè gettato da un balcone atterrando su vecchi materassi sistemati per soccorrerlo dai vicini e dagli agenti della Polizia di Stato immediatamente intervenuti sul posto. Il ventottenne, che non avrebbe riportato gravi danni, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre alla polizia di Stato che ha avviato accertamenti per risalire alla natura del rogo, sono giunti i vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile.