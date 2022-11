Calcio, Eccellenza: domani è ancora Siracusa-Nuova Igea Virtus. L’allenatore in seconda Rapisarda: “Conta solo vincere”

“Ci serve solo il risultato pieno e dobbiamo cercare in tutti i modi di ottenerlo”. Saverio Rapisarda (nella foto) siederà domani per la seconda volta consecutiva sulla panchina azzurra, in sostituzione dello squalificato Gaspare Cacciola. L’allenatore in seconda del Siracusa è pienamente consapevole dell’importanza di una gara che la squadra aretusea non potrà sbagliare. Di fronte, per la decima giornata di campionato, ci sarà di nuovo la Nuova Igea Virtus, affrontata con scarsa fortuna a metà settimana a Barcellona Pozzo di Gotto per il ritorno di Coppa Italia. “Dopo la partita di mercoledì, abbiamo subito resettato – ha detto Rapisarda - cercando di recuperare le energie fisiche e mentali e pensando alla prossima sfida. Il caso ha voluto che affrontassimo lo stesso avversario a distanza di 4 giorni e questo rappresenterà uno stimolo in più per fare bene. C’è in noi tanta voglia di rivalsa e di dimostrare di non essere inferiori alla squadra giallorossa, tutt’altro. Saremo molto determinati sin dall’inizio, anche perché sappiamo che ci aspetta un’altra battaglia. Avremo il vantaggio di giocare in casa, con il pubblico che ci spingerà e ci darà una mano per centrare una vittoria che sarebbe di grande importanza per il prosieguo del campionato. Ci siamo allenati con intensità in questi tre giorni, cercando di preparare al meglio una partita molto difficile contro una squadra ben attrezzata”.

Rapisarda guiderà la squadra dalla panchina per la prima volta in questo campionato e per la prima volta al “De Simone”. “E’ stata una bella emozione mercoledì scorso, lo sarà ancor di più domani perché comunque saremo davanti al nostro pubblico– termina – Conta però solo battere l’Igea e proseguire il nostro cammino”. Domani calcio di inizio alle 15