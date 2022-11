Catania, protocollo d'intesa tra il Csr e la Lega Navale Italiana per la velaterapia di gruppo

Siglato un protocollo d’ intesa tra il Consorzio siciliano di Riabilitazione Soc .Cons (C.S.R) di Catania e Lega Navale Italiana sezione di Riposto, per avviare attività di velaterapia in gruppo, allo scopo di diffondere la cultura del mare, delle arti marinaresche ed il rispetto dell’ ambiente marino, presso i giovani all’ interno del progetto “L’interazione uomo e ambiente: il benessere si stimola in barca”.

Il C.S.R è una grossa realtà nel settore della riabilitazione in Sicilia con 19 Centri accreditati dall’ Assessorato regionale alla Sanità, con una storia di 53 anni, 5.500 utenti, 800 collaboratori e 500 mila prestazioni annue, il centro si occupa di disabilità, migliorando la qualità della vita dei disabili, offrendo loro prestazioni riabilitative, assistenza, terapie e sostegno alle famiglie.

A firmare l’intesa erano presenti il presidente C.S.R Sergio Lo Trovato e Giuseppe Pulvirenti, presidente Lni sez di Riposto, accanto al vice Filippo Massari ed al socio Sebi Barbagallo.

In base a tale accordo la Lni si impegna ad organizzare delle uscite in barca a vela e a fornire nel corso delle veleggiate, nozioni di cultura marinaresca ed i ragazzi potranno partecipare così al progetto di cultura ambientale, censimento dei mammiferi marini e raccolta rifiuti di plastica. Il programma d’interazione uomo-ambiente in barca, si propone di abilitare gli esseri umani, partendo dagli utenti più fragili per cambiare il modo di pensare e rendere il mondo un posto migliore.

Varie sono le motivazioni per fare velaterapia, prima in assoluto è il gioco, che richiede l’attivazione continua di ricerca attraverso tentativi di prova ed errori, come apprendimento, per andare a vela bisogna pianificare, organizzare, prendere decisioni e condurre l’equipaggio verso la meta, motivandolo! Ecco che con gli istruttori velici Lni, il gioco con la vela diventa elemento ove sviluppare capacità relazionali, di interscambio, di cooperazione e collaborazione.

Esprime la sua grande soddisfazione il presidente C.S.R, Lo Trovato per l’ intesa raggiunta e per la collaborazione avviata con Lni. “Ma le barche affondano? Questa è la domanda -dichiara Lo Trovato-di uno dei nostri ragazzi che fa comprendere quanto siano necessarie nuove esperienze per loro tali da consentire di vivere e acquisire nuove conoscenze. Dopo 55 anni, da quando i disabili venivano tenuti nascosti in casa, non finiamo mai di sorprenderci per i piccoli grandi passi che riusciamo a far fare ai nostri ragazzi”.

“La disponibilità della nuova imbarcazione Lady Marianna- dichiara il presidente Lni sez. di Riposto, Giuseppe Pulvirenti- affidataci dalla Procura della Repubblica di Siracusa, grazie agli ampi spazi in coperta, ci permette di estendere le attività con i disabili a disabilità particolari permettendo la presenza a bordo di più figure professionali contemporaneamente, agendo così in massima sicurezza e maggior efficacia terapeutica. Siamo ben lieti di aver aderito al protocollo d’intesa col C.S.R, perché permetterà di offrire a questi giovani ragazzi disabili, un momento di svago e di distrazione, sperando di coinvolgerli, con la vela, in un’attività all’aria aperta utile per la loro salute. Durante le uscite in barca a vela- conclude Pulvirenti- abbiamo previsto e disporremo anche di un mezzo veloce di assistenza per far fronte ad eventuali imprevisti sempre possibili con questa tipologia di utenti”.