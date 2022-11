Agente penitenziario si toglie la vita a Siracusa nell'alloggio di servizio

"Un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere cittadino si è tolto la vita con l'arma di ordinanza nei pressi del penitenziario". Lo ha dichiarato Donato Capece segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. Secondo fonti di polizia, l'uomo della Polizia penitenziaria che si è tolto la vita è originario di Napoli, conviveva con la figlia di un sovrintendete in quiescenza negli alloggi demaniali del carcere di Siracusa trasferito a Siracusa lo scorso anno. Il penitenziario, per gli addetti ai lavori, soffre di una gravissima carenza d'organico, con doppi turni, prolungamenti eccessivi di orari di lavoro, confermano dal Sappe.In tutto sarebbero 75 i suicidi in carcere dall'inizio dell'anno, di questi 5 sono poliziotti, 3 dei quali si sono suicidati in Sicilia, ha spiegato Capece. "E' una notizia inquietante, che sconvolge tutti noi" ha rimarcato il segretario ricordando che il dramma dei suicidi va avanti da tempo senza segnali di attenzione. "I poliziotti penitenziari sono lasciati abbandonati a loro stessi, ma c sarebbe bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno. Lo scorso anno sono stati 5 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, 6 furono nel 2020 ed erano stati 11 nel 2019 - ha aggiunto Capece - Il ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possono continuare a tergiversare su questa drammatica realtà. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del personale di Polizia penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un'apposita direzione medica della polizia penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria - ha concluso - Qui servono azioni concrete e non le chiacchiere ministeriali e dipartimentali che su tutti queste tragedie non ha fatto e non fa nulla: è vergognoso e inaccettabile!".