Modica, incidente stradale alla Sorda: tardano i rilievi e il traffico va in tilt

Incidente stradale nel tardo pomeriggio nella zona del Polo Commerciale, alla Sorda, durante un violento acquazzone. Il traffico è andato in tilt in quanto le forze dell'ordine (polizia locale, carabinieri, polizia di stato) hanno potuto effettuare i rilievi in ritardo: si sono formati ingorghi in tutte le strade dell'asse viario del Polo commerciale con automobilisti esasperati. Per fortuna l'incidente non ha avuto gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti.