Pachino sotto il diluvio, case e scantinati allagati: momenti di paura

Pachino flagellata dal maltempo. Una bomba d'acqua verso le 13,30 ha mandato in tilt la città che sta vivendo ore drammatiche. Nonostante la pulizia delle caditoie, si sono allagate tutte le abitazioni al primo piano, scantinati e garage. I danni sono ingenti. A Pachino stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Noto, Siracusa ed i volontari locali, per aiutare le persone a lasciare le proprie abitazioni allagate. In strada anche le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e vigili urbani per aiutare la popolazione in questi momenti drammatici. E' anche saltata l'illuminazione pubblica nella zona di via Mascagni. Il maltempo ha colpito una delle zone dove non piove quasi mai. I danni sono ingenti. Anche la Protezione civile è in campo per liberare dall'acqua molte abitazioni.