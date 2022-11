Barcone soccorso a Portopalo, 216 migranti arrivati a Pozzallo

Un'operazione congiunta che ha visto la collaborazione di mezzi della Guardia costiera e della Guardia di finanza e' stata portata a compimento ad una cinquantina di miglia nautiche a sud est da Portopalo. Si tratterebbe di un barcone in difficolta', in condizioni meteo marine critiche, con circa 300 migranti. A quanto al momento e' dato sapere, due motovedette - una della Guardia costiera e una della Guardia di finanza sono dirette a Pozzallo dove sono arrivati dopo le 18 in 213. Un' altra parte e' diretta ad Augusta con un altra motovedetta della Guardia costiera.