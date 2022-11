"Cùntami" di Giovanna Taviani su Rai 1 e nelle scuole a Gela, Modica, Genzano, Siena

Domenica 13 Dicembre, il documentario di Giovanna Taviani “Cùntami. Storie di canto magico” sarà in prima tv allo “Speciale Tg1” in onda alle ore 23.40 su Rai 1. Subito dopo partirà nei cinema italiani un ciclo di proiezioni dedicato agli studenti. Si comincia lunedì 14 a Gela - che è stata location di alcune importanti sequenze, girate tra i resti dello stabilimento petrolchimico già scelto da Paolo e Vittorio Taviani con Yoris Ivens per il set di un episodio del film “L’Italia non è un paese povero”, con il cantastorie Ciccio Busacca - e martedì 15 a Modica, con l'organizzazione di "Versi di luce per le scuole". Il tour continua fino a marzo, toccando Modica (15 novembre), Siena (28 novembre, Cinema Pendola e Università di Lettere - 29 novembre, Università per Stranieri). Il film sarà proiettato anche a Genzano (RM), grazie alla prof del Dams Roma 3 Ivelise Perniola, e in Basilicata. Tornerà in Sicilia con la collaborazione di Palumbo Editore e Unisom, per le scuole medie superiori di Enna, Partinico, Paternò, Trapani e tutto il Trapanese.

Prodotto da Cloud 9 Film in collaborazione con Rai Cinema, “Cùntami. Storie di canto magico” è un emozionante road movie su un furgone rosso che attraversa la Sicilia alla ricerca dei nuovi narratori orali: sulle tracce della grande tradizione del cunto e dei cantastorie, per raccontare l’altra Sicilia, quella che si risveglia attraverso la forza universale delle storie popolari del passato per narrare il nostro presente. Protagonisti, il maestro Mimmo Cuticchio, Vincenzo Pirrotta, Gaspare Balsamo, Mario Incudine, Giovanni Calcagno e Yousif Latif Jaralla.