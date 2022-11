Assoconfidi Sicilia, nominati Consiglio di presidenza e Coordinamento Segreteria tecnica

“I confidi siciliani, riuniti nell’associazione Assoconfidi Sicilia, ripropongono l’importanza del proprio ruolo quale vettore per l’approvvigionamento finanziario per le PMI, in un rinnovato rapporto con il mondo bancario e le istituzioni regionali”.

È questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Assoconfidi Sicilia nel corso della riunione, svolta ad Enna lo scorso 10 novembre, nella quale si è concluso con la nomina del Consiglio di presidenza e dei membri del Coordinamento della Segreteria Tecnica l’assetto definitivo dell’associazione, presieduta da Gianpaolo Miceli.

“Noi siamo pronti – ha aggiunto Miceli – vogliamo fare la nostra parte nell’interesse delle PMI che attraverso i confidi, grazie alla capillarità e fattori costitutivi intrinsechi, riescono a determinare prima e in modo più semplificato accesso al credito, rispetto ad un sistema finanziario che, in molti casi, non riesce a sopperire alle necessità delle piccole e medie imprese.”

“Il rapporto con la regione Siciliana è fondamentale – ha concluso Miceli – tanto che chiederemo da subito, una volta insediato, un confronto con il nuovo assessore all’economia.”

Il Consiglio di presidenza è composto, oltre che dal presidente Gianpaolo Miceli, da Rosario Carlino del confidi Credimpresa, Fabio Montesano di Fidimed, Gaetano Di Nicolò di Ascom Fidi Sicilia e Salvatore Adamo di Multifidi.

Il Coordinatore della segreteria tecnica è Bartolo Mililli di Confeserfidi.