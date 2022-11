Scontro fra un'auto e un camion sulla Vittoria-Gela: perde la vita un 24enne

Tragedia della strada sulla statale 115, al chilometro 276 nel tratto tra Vittoria e Gela. A perdere la vita un vittoriese di 24 anni, Mirko Argentino, morto questa sera in un incidente stradale in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela. L’auto su cui viaggiava il giovane, una Wolkswagen Golf, si è scontrata con un autocarro. La peggio è toccata al giovane vittoriese che è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale, nonostante l’intervento dei sanitari. L’auto si è accartocciata e pezzi di lamiera sono volati nella zona, coinvolgendo anche un camper. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Gela, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(FOTO: Quotidiano di Gela e Franco Assenza)