Palermo, al Museo Pasqualino tornano i… pupi quotidiani insieme alle mostre di Nicola Console e a quella su Pinocchio

Dopo la pausa del Festival di Morgana (in cui però non hanno perso il loro ruolo di protagonisti), tornano dal vivo e ogni giorno i pupi del Museo Pasqualino, “garanti” dell’arte antica dell’opra. Ogni lunedì alle 11, e da martedì a sabato alle 17, la sala teatrale del Museo ospiterà colpi di scena, prodigi, incantamenti e duelli, ma anche personaggi come Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi.

Un universo di racconti e personaggi, scaturiti dalla penna di Giusto Lo Dico con la sua Storia dei paladini di Francia, accoglieranno il pubblico di tutte le età con un’unica indicazione: vietato non sognare.

Biglietto: 10 euro (intero) – 8 euro (ridotto). Prenotazione obbligatoria al numero 091.32 80 60.

Sarà possibile ancora fino al 30 novembre ammirare la mostra di Nicola Console REPERTORIO X, al Museo Pasqualino e alla Galleria Le Nuvole. A cura di Annalisa Ghirardi e in collaborazione con il Museo Sociale Danisinni, REPERTORIO X è un racconto realizzato attraverso media diversi, dai tre film d'animazione in stop motion - Alavagna, Repertorio x e Registro (che verranno proiettati al Museo) alle installazioni e opere d'arte realizzate dall’artista palermitano, che si esprime con linguaggi artistici plurimi, dalla scultura alla radiografia. Al Museo lo spettatore potrà immergersi nell’atto creativo, entrare in contatto visivo e mentale con l’intero progetto, attraverso i tre film d'animazione, in cui avviene una sintesi grafica e pittorica di tutto il lavoro esposto alla Galleria Nuvole.

La mostra inaugura l’accordo di collaborazione siglato a giugno scorso tra il Museo delle marionette Antonio Pasqualino e il Museo Sociale Danisinni, per la promozione di attività artistiche e culturali dentro e fuori i due musei.

Pinocchio approda al Museo con un prezioso volume e le sue tavole. Approdata al Museo delle Marionette in occasione del Festival di Morgana, la mostra Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino sarà visitabile fino al 20 ottobre.A cura dell’illustratrice Eva Christine Schenck e della casa editrice Torri del Vento, la mostra raccoglie le suggestive illustrazioni tratte dal volume Le avventure di Pinocchio, pubblicato dalla casa editrice siciliana e autorizzata dalla Fondazione Collodi. In edizione limitata (soltanto 100 esemplari numerati), il libro di Collodi edito nel 2020 presenta alcune peculiarità che lo rendono unico.

Il testo è tratto dall’Edizione Critica edita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi in occasione del Centenario di Pinocchio (1983), a cura di Ornella Castellani Pollidori con il patrocinio dell’Accademia della Crusca. La biografia di Carlo Collodi è la versione vidimata dalla Fondazione Collodi. Gli incipit sono di Pietro Bongiorno in arte Petrus, amanuense e Tesoro umano vivente per l’ars scriptoria, che ha utilizzato un inchiostro creato appositamente per Pinocchio di Torri del Vento edizioni.