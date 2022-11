Palma Montechiaro, stalla distrutta dal fuoco: morti due cavalli

Due cavalli e un pony sono morti bruciati all'interno di una stalla di territorio di Palma di Montechiaro. La struttura precaria era stata realizzata all'interno di un terreno di proprietà del Comune ed era in uso a un 22enne del posto. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto le fiamme e sentito gli animali. Ma quando sono arrivati i vigili del fuoco ormai non c'era più nulla da fare. La struttura è andata completamente distrutta dalle fiamme e i poveri animali sono rimasti carbonizzati. Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla Procura della Repubblica per individuare le cause del rogo. Ma si segue una pista dolosa.