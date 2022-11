Maltempo, a Pachino conta dei danni e polemiche per la Protezione civile

Cominciata la conta dei danni, ma anche delle polemiche per una bomba d'acqua che ha messo in ginocchio Pachino. Case, garage e negozi allagati, campagne diventate laghi ed ingenti danni all'agricoltura. Il maltempo ha provocato danni anche alle strade e lasciato alcuni rioni senza energia elettrica. Come è accaduto alle case popolari di via Mascagni. La bomba d'acqua arrivata ieri verso le 13,30, ha colto di sorpresa anche la macchina della Protezione civile, a corto di mezzi. "Abbiamo soltanto una jeep di almeno 20 anni - dice il vice sindaco Aldo Russo - E' stata una fortuna se oggi non piangiamo vittime. Bastava che l'acquazzone durasse un po' di più e sarebbe stata una catastrofe". Strade allagate anche nella borgata di Marzamemi con l'acqua che è finita nel porticciolo della 'Fossa', trascinandosi in mare canne, detriti e fango. Gli abitanti dei a piani terra hanno dovuto disfarsi di mobili e suppellettili. Domani dopo la ricognizione dei danni, la sindaco Carmela Petralito chiederà alla Regione lo stato di emergenza, dopo avere quantificato i danni. Stamane a Pachino è arrivato anche il deputato di riferimento della zona, Riccardo Gennuso. Il parlamentare di Forza Italia si è reso conto che a Pachino va riorganizzata la Protezione civile. "Chiederò alla Regione - dice Gennuso - di finanziare la Protezione civile per l'acquisto di mezzi e sono necessarie opere pubbliche a salvaguardia di un territorio fragile. La situazione a Pachino va attenzionata e la popolazione va difesa, anche perchè non siamo in grado di valutare altri disagi provocati dalle condizioni atmosferiche".