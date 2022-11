Asp di Palermo, adesione massiccia all'Open Day a Ficarazzi

Un'altra tappa con un'adesione massiccia di utenti all'Open Day itinerante, iniziativa sulla prevenzione organizzata dall'Asp di Palermo a Ficarazzi, in collaborazione con la locale amministrazione comunale. I camper degli screening sono stati la meta di un flusso continuo di persone provenienti anche dai paesi vicini, con tantissima gente che si è recata in via Nassirya con largo anticipo rispetto all'orario di avvio delle attività. Ancora una volta ha fatto il pieno di prestazioni l'ambulatorio per la prevenzione cardiovascolare, ma sono stati tanti anche gli utenti che si sono sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale. Complessivamente l'equipe itinerante dell'Asp ha effettuato 525 prestazioni, tra cui 37 mammografie (screening del tumore della mammella); 41 tra Pap test ed HPV Test (screening del cervicocarcinoma) e distribuito 43 Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto).

Incessante l'afflusso al doppio ambulatorio per la prevenzione cardiovascolare che ha assicurato 77 visite, altrettanti elettrocadiogrammi e 44 ecocardiografie, mentre sono stati 33 i prelievi ematici a bordo del camper per la prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide).Ha lavorato a ritmo continuo anche il punto vaccinale mobile che ha somministrato complessivamente 136 vaccini, di cui 77 antinfluenzali (compresi 3 domiciliari), 45 anticovid (di cui 16 domiciliari) e 14 tradizionali. Lo sportello amministrativo ha, invece, lavorato ed esitato 37 richieste di utenti (tra cambio medico, esenzione ticket e richieste tessera sanitaria).