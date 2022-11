Corsa su strada a Floridia per ricordare Federico Santangelo vittima di un incidente (FOTO)

Si è svolto stamattina a Floridia il primo Trofeo 'Federico Santangelo', manifestazione valevole per il campionato provinciale di corsa su strada. La corsa è stata organizzata dalla 'Siracusa Atletica', società preieduta da Salvo Dell’ Aquila in collaborazione con l' istituto comprensivo Quasimodo e l’ amministrazione Comunale di Floridia. Sul percorso cittadino sono stati impegnati, in una gara non competitiva ,gli alunni della scuola e nelle altre gare di categoria gli atleti di diverse società della provincia di Siracusa. La manifestazione si è aperta con il saluto degli amici di Federico che hanno inaugurato il percorso con un giro con le loro motociclette. Si è conclusa sulle note dell’inno nazionale eseguito dal coro degli alunni della Quasimodo diretto dal maestro Salvatore Tralongo e dalle parole commosse di esponenti delle istituzioni che hanno ricordato Federico, studente al 'Fermi' di Siracusa, tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto il 14 novembre del 2021 a Floridia . Durante la manifestazione l’artista Antonella Gentile ha realizzato un quadro che è stato donato alla famiglia Santangelo.

A tagliare per primo il traguardo della corsa non competitiva è stato Mouhamed Chebbah dell'Istituto Quasimodo.