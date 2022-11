Modica, da Caffè Moak i regali delle feste a km zero per valorizzare la storia del territorio

Per il Natale 2022 e per la calza della Befana, Caffè Moak si propone di accompagnare nella scelta dei doni natalizi in modo unico e speciale, offrendo una selezione di prodotti per ogni gusto ed esigenza, per grandi e piccoli.

La scelta di tali prodotti, rigorosamente Made in Italy, intende valorizzare sempre più il nostro territorio e le aziende artigiane produttrici situate nelle Regioni di Sicilia e Calabria.

Caffè Moak quest’anno ha selezionato prodotti unicamente a KM 0, di qualità certificata, che raccontano luoghi e produzioni locali, espressioni di un patrimonio unico e portatori di preziosi valori storici, culturali, sociali ed economici. Unendo alla tradizione la cura delle cose fatte bene e un innato amore per il design firmato for[me]moak, diventano doni di qualità e di gusto, simboli di cura, autenticità e pregio.

Cioccolato di Modica IGP, ceramiche di Caltagirone e miscele di caffè sono solo alcuni dei prodotti che si possono acquistare direttamente ed in esclusiva sul sito di caffè Moak