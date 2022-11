Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica: arrivate 102 persone

Sbarchi di migranti al Porto di Roccella Jonica, nella Locride. Stamattina poco dopo l'alba, infatti, nello scalo marittimo reggino, dopo un'operazione di soccorso in mare compiuta dallaGuardia Costiera, sono giunti altri 102 migranti di varie nazionalità. Negli ultimi 15 giorni, solo nel Porto roccellese, si erano già verificati altri 10 sbarchi. Tra i profughi giunti stamattina ci sono diverse donne e una decina di bambini alcunidei quali con meno di due anni di età. Diversi, comunque, pure inuclei familiari presenti ed i minori non accompagnati. Prima dir aggiungere Roccella a bordo di una delle motovedette dellaGuardia Costiera, i migranti si trovavano a circa 60 miglia di distanza dalla costa della Calabria a bordo di una piccola barca a vela con i motori in avaria e in balia del mare.Dopo lo sbarco nel Porto di Roccella (il 73esimo nel 2022 per un totale di circa 10mila migranti), i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare. Successivamente tutti i profughi, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata l'anno scorso all'interno del Porto roccellese e gestita dai volontari della Croce Rossa e della ProtezioneCivile.