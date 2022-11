Tentano di incendiare il portone di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia

- "Ormai non c'è limite al peggio. Qualcuno ha tentato di incendiare una porta di Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia. E' un gesto che lascia senza parole e che deve indignare profondamente tutta la città". E' quanto afferma il deputato calabrese di Fi Giuseppe Mangialavori. "Solidarietà ai responsabili del Comitato editori vibonesi - aggiunge - che ha in uso i locali interessati dal principio d'incendio. La speranza è che le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso la scena e che si possa presto risalire agli autori di un gesto vile e sconsiderato". "Sono certo - conclude Mangialavori - che il Cev saprà continuare la sua azione meritoria per la crescita culturale e sociale di Vibo Valentia. Questi atti criminali non fermeranno la Vibo migliore".