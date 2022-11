Siracusa sempre più umiliato, incassa il poker in casa dalla Nuova Igea Virtus

Nessuna attenuante per un Siracusa modesto al di là di quelle che sono le previsioni ed i pronostici della società. Doveva vendicare la Coppa Italia, invece incassa un poker dalla Nuova Igea Virtus che nel turno infrasettimanale gli aveva rifilato tre gol a Barcellona. Sette gol incassati dagli azzurri. Altro che Siracusa 'ammazza campionato' è una squadra costruita per il suicidio ed il campo lo ha dimostrato. Evidentemente il buon Montagno non ha uno staff all'altezza della situazione. Dovrebbe mandarli a casa, risparmiando spreco di denaro anche perchè questa stagione è già segnata.

A fine gara ha parlato il presidente Salvo Montagno: “Chiedo scusa ai tifosi perché – ha detto – quando quest’estate avevo dichiarato che volevamo ammazzare il campionato, lo avevo fatto in buona fede. Eravamo davvero convinti di aver allestito una squadra molto forte per la categoria. Quelle parole però si sono rivelate un boomerang. Il campo dice che non siamo una squadra che può lottare per i primi posti. Sono deluso e amareggiato e il mio socio Alessandro Ricci forse lo è più di me. Per fortuna, a breve si aprirà il mercato e la società non lesinerà altri investimenti per cercare di migliorare l’organico. La stagione è ancora lunga e c’è tempo per rimediare. Comprendo la delusione dei tifosi, ma non molleremo nulla per provare a uscire da questa situazione così complicata”