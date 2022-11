Turchia: attentato nel cuore di Istanbul, una donna la terrorista

È una donna ancora non identificata la responsabile dell'attentato nella via pedonale più centrale di Istanbul, Istiklal caddesi, che oggi pomeriggio ha ucciso almeno 6 persone, ferendone altre 81.

Alcuni video diffusi sui social media mostrano una grande fiammata esplodere in pieno giorno tra le migliaia di passanti che affollavano il cuore dello shopping di Istanbul, nei pressi di piazza Taksim. Non si conosce ancora l'identità delle vittime ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che non risultano esserci cittadini italiani coinvolti. Anche la dinamica dell'attentato non è ancora chiara. Verso le 16.20 ora locale, la donna avrebbe appoggiato a terra una borsa carica di esplosivo. "Ci sono due possibilità: o la borsa aveva un meccanismo all'interno per esplodere autonomamente oppure è stata fatta esplodere con un comando a distanza, l'inchiesta segue entrambe le ipotesi", ha fatto sapere in serata il ministro della Giustizia turco.

FOTO ANSA