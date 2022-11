Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francofonte hanno arrestato un 39enne, pregiudicato del luogo, per evasione.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per furto aggravato, è stato sorpreso e bloccato dai militari della locale Stazione Carabinieri mentre girovagava a piedi sulla pubblica via.

Dopo le formalità, l’arrestato è stato ricollocato ai domiciliari come disposto dall’A.G. aretusea.