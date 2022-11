L'omicidio di Corrado Vizzini a Pachino: un arresto per scontare 15 anni

Agenti del Commissariato di Pachino hanno proceduto all’arresto di un uomo di 28 anni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

L’arrestato deve espiare una pena di 15 anni di reclusione per l’omicidio volontario in concorso di Corrado Vizzini, 55 anni, (Nella foto) conosciuto alle forze di polizia.

Il mortale agguato avvenne la sera del 16 marzo 2019, in Via De Sanctis. Nella circostanza la vittima, alla guida del proprio ciclomotore, stava rincasando perchè entro le ore 21.00 doveva far rientro presso la propria abitazione, poiché sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Durante il tragitto fu centrato da diversi colpi d’arma da fuoco e trasportato all’Ospedale Di Maria di Avola, dove decedeva a distanza di dieci giorni dal ricovero per le gravi lesioni interne subite.

Le meticolose e celeri indagini, condotte dagli investigatori del Commissariato di Pachino, consentivano alla Procura di emettere un fermo di indiziato di delitto nei confronti dell’omicida e di altre tre persone, tutte già condannate alla pena di 24 anni (uno) e 30 anni di carcere gli altri due.