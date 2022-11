Maltrattamenti su anziani, custodia cautelare per Oss in Irpinia

I carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante operatrici socio-sanitarie in servizio in una casa di riposo di Cervinara, in provincia di Avellino. Le due operatrici, residenti in provincia di Caserta, rispettivamente a Cervino e Santa Maria a Vico, sarebbero state responsabili di maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti. I carabinieri del Nas di Salerno stanno procedendo ad una serie di controlli e verifiche all'interno della struttura.