Prodotti ricondizionati: la nuova frontiera del risparmio e dove poterli acquistare

La tendenza all’acquisto di prodotti usati o ricondizionati è diventata in Italia una fortissima tendenza, grazie anche all’enorme risparmio possibile e alla sostenibilità di questa pratica per il nostro pianeta.

All’interno di questo articolo abbiamo così deciso di fornirvi una panoramica su cosa siano i prodotti tecnologici ricondizionati, quali siano i vantaggi del loro acquisto e 3 siti web molto conosciuti dove poter fare delle ottime compere al risparmio.

Cosa sono i prodotti ricondizionati?

Spesso si fa confusione tra usato e ricondizionato, ma la verità è che questi due termini descrivono un apparecchio differente.

Un prodotto ricondizionato è un dispositivo che è stato acquistato e, a causa di un malfunzionamento, è stato immediatamente riconsegnato al venditore o al produttore. Questi ultimi, a seconda delle casistiche, si occupano di ripristinare il prodotto al suo stato originale e lo rimettono in vendita alla voce “prodotto ricondizionato”.

Quali sono i vantaggi che possono offrirci i prodotti ricondizionati?

I vantaggi che possiamo ottenere da questo tipo di acquisto sono essenzialmente due: il risparmio e la sostenibilità ambientale.

Un prodotto ricondizionato, infatti, a seconda del brand e del modello scelto, può farci risparmiare tra il 30% e il 70% rispetto allo stesso prodotto acquistato in negozio o online come nuovo.

Particolarmente vantaggioso è il risparmio sugli smartphone di ultima generazione. Un esempio che ci sentiamo di farvi è l’iPhone XS che costerebbe circa 700 € nuovo, mentre ricondizionato ci porterebbe a spendere più o meno 300 €.

Sebbene possiate essere perplessi da questa formula di acquisto, ricordate che i dispositivi ricondizionati vantano normalmente una garanzia che può essere uguale a quella applicata ad un prodotto nuovo. La garanzia ci permette così di restituire il dispositivo in caso di malfunzionamento ed ottenere il rimborso o la sostituzione.

Altro elemento fondamentale è la sostenibilità ambientale: ogni anno si producono oltre 300 mila tonnellate di rifiuti tecnologici ed elettronici da smaltire con procedure particolari in Italia.

Acquistare un prodotto ricondizionato ci permette di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale della sostituzione dei nostri dispositivi.

Inoltre, come saprete, per produrre l’hardware vengono spesso e volentieri utilizzati per le componenti elettroniche metalli preziosi e terre rare. Il nostro pianeta inizia ad avere una discreta scarsità di risorse e questa pratica non potrà fare altro che aiutarlo.

Dove acquistare prodotti ricondizionati: alcuni siti web affidabili

A questo punto avete visto sicuramente i vantaggi di questo tipo di acquisto e vogliamo così segnalarvi 3 siti web con prezzi realmente vantaggiosi dove potrete scegliere i vostri nuovi dispositivi.

Il primo è Amazon, storico e – commerce che ha una sezione denominata Amazon Renewed. Le recensioni dei prodotti e la consegna in 24 sono ineguagliabili, senza considerare la possibilità di ottenere facilmente rimborsi e resi.

Troviamo poi Mediaworld, che ha anche una sezione dedicata ai prodotti rigenerati. Sebbene non sia Amazon è adatto a tutte le persone che, nel caso di reso o rimborso, volessero recarsi di persona in negozio per parlare direttamente con un operatore.

Altro sito web che ci sentiamo di consigliarvi è Certideal, azienda specializzata nella vendita di smartphone e tablet ricondizionati. La consegna è molto rapida e le recensioni presenti su Trustpilot dei clienti soddisfatti vi metteranno sicuramente al sicuro per i prossimi acquisti.