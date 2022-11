Vittoria, Campionaria d'autunno: grande successo di pubblico per la rassegna fieristica

È stato quasi un ritorno al periodo prepandemia, con la tradizionale Fiera di San Martino, che da sempre accompagna la Campionaria d’autunno rappresentandone il suo momento clou, piena di vivaci bancarelle capaci di attrarre una grande affluenza di pubblico, per tutte e due le sue giornate. La 55^ edizione della Fiera Campionaria d’autunno ha chiuso ieri i battenti al Polo Fieristico di Vittoria registrando una grande partecipazione non solo dei cittadini ma anche di numerosi turisti segnando quello spartiacque tra passato e futuro, tra tradizione e voglia di rilancio dell’economia locale che si era prefissata di essere. La manifestazione è stata lo specchio di un mondo economico che tenta di risalire dopo il periodo difficile della pandemia e che cerca di attraversare la crisi che ha avvolto non solo la Sicilia ma l’intero Paese, rimboccandosi le maniche e guardando con fiducia al futuro.

È in questa chiave di lettura che si è voluta porre la 55^ edizione della Campionaria d’autunno, promossa ed organizzata dalla Vittoria Mercati, la quale è già al lavoro per il calendario fieristico del 2023, ancora più attenta alle logiche di mercato e alla funzione di servizio della fiera. «Siamo molto contenti del riscontro ottenuto da questa edizione della Campionaria a conferma del ruolo importante che ancor oggi riveste la fiera quale occasione di business per le aziende – dichiara Carmelo Diquattro, presidente della Vittoria Mercati-. Abbiamo registrato una grande soddisfazione tra la maggior parte degli operatori presenti ed un’ottima affluenza di pubblico. Stiamo già lavorando ai prossimi eventi fieristici come la fiera dedicata all’agroalimentare che si terrà in primavera e la Vittoria Comix, in programma nell’autunno 2023. Restiamo sempre aperti ai suggerimenti degli operatori economici e delle associazioni che a vario titolo possono essere portatori di idee per far crescere sempre più il Polo Fieristico Nuova Città Emaia».

“Idee a portata di mano” è stato il claim di quest’edizione a sottolineare le tante soluzioni per la casa, per il giardinaggio, per l’abbigliamento, il tempo libero e non solo che la Campionaria, come da tradizione, ha proposto ai visitatori. Nel corso della settimana, è stato possibile non solo soffermarsi nei tanti stand della fiera ma anche prendere parte agli eventi collaterali come la tradizionale Fiera del Bestiame, a cura di ACEV Vittoria, svoltasi lo scorso 6 novembre, i vari momenti di spettacolo e le degustazioni di grappa da vitigni autoctoni e distillati proposti dall’ANAG, grande (e partecipatissima) novità di questa edizione.

«Chiude in positivo la cinquantacinquesima edizione della Campionaria d’autunno - sottolinea l’assessore comunale allo sviluppo economico, Anastasia Licitra -. Si è registrato un maggiore afflusso, specie in questi ultimi due giorni grazie alla fiera di San Martino e alla voglia di ripartenza che aleggia nell’aria tra gli stand e i vari espositori. Forte la speranza e la voglia di rimettersi in gioco degli stessi dopo anni di pandemia e guerra economica. È in questo clima di resilienza che la nostra amministrazione pone le basi per il rilancio della nostra economia e guarda ad un futuro prospero attraverso azioni programmatiche che coinvolgono le imprese, le associazioni di categoria e tutti i soggetti della filiera economica, sociale e culturale».