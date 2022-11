Incidente in via Garibaldi, a Palermo. Una donna ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto e si è andata a schiantare contro il portone d'ingresso dell'assessorato alle Risorse Umane del Comune, in via Garibaldi. Investito un impiegato comunale che si trovava davanti al portone, L'uomo è stato trasportato al Policlinico, mentre la donna è stata portata all'ospedale Civico.