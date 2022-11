Vittoria, nella chiesa Anime Sante del Purgatorio l'addio a Mirko Argentino

Si svolgeranno domani, martedì 15 novembre, i funerali di Mirko Argentino, il 24enne morto in un incidente stradale sabato sera. Il rito funebre, alle 15,30, nella Parrocchia Anime Sante del Purgatorio a Vittoria. Il giovane è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 115, in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela. L’auto su cui viaggiava il giovane, una Volkswagen Golf, si è scontrata con un autocarro. La peggio è toccata al giovane vittoriese che è morto sul posto. L’auto si è accartocciata e pezzi di lamiera sono volati nella zona, coinvolgendo anche un camper.