Siracusa, motopesca rischia di affondare al Molo Sant'Antonio

I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti questa sera poco prima delle 20 in prossimità del molo Sant’Antonio, su richiesta della Capitaneria di Porto, in soccorso di una imbarcazione, un motopesca, che aveva imbarcato acqua. I pompieri hanno provveduto ad aspirare l’acqua con una pompa elettrica e manichette da 70, scongiurando in tal modo l’allagamento della sala macchine e l’eventuale affondamento del natante. Non si rilevano ulteriori danni a persone o cose.