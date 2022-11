I vicini non lo vedevano da qualche giorno e hanno avvertito i parenti. L'uomo, 71 anni, viveva da solo. E' stato trovato privo di vita, probabilmente ucciso da un infarto. Nell'abitazione dell'uomo, in via Fosso Tantillo Cava Gucciardo, a Modica, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia.