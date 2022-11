Agricoltura, 4 milioni dalla Regione per sostegno a settore e mercati

Sostegno economico della Regione Siciliana alle filiere corte e ai mercati di nicchia per valorizzare i prodotti identitari del territorio. Pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili per ottenere il sostegno economico alla cooperazione di filiera orizzontale e verticale, tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono 18 le aziende agricole (fra associazioni, cooperative e consorzi delle varie province siciliane) a essere state ammesse ai contributi stanziati con il bando ha previsto una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota.

Scopo dell'avviso, relativo alla Sottomisura 16.4 - Filiere corte e mercati locali del Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana - in linea con la strategia Farm to Fork (dal produttore al consumatore) definita dalla Commissione Europea, è quello di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali e sostenere le attività promozionali a raggio locale, sottolinea la nota.

L'obiettivo è inoltre quello di sostenere la creazione di canali di mercato nazionali e internazionali per prodotti di nicchia, ridurre il numero dei soggetti intermediari e, infine, favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando opportunità di lavoro per gli operatori locali, conclude la nota.