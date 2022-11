Catania, marijuana e cocaina a casa: un 52enne arrestato a Librino

Nella giornata di lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto S. D., 52 anni, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione ove risiede l’uomo, nel quartiere Librino. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto, in quei locali, gli agenti hanno rinvenuto un borsello in tela contenente un involucro in plastica con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 60 grammi e tre involucri in plastica con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi.

Nello stesso luogo, inoltre, sono stati trovati diversi oggetti idonei al confezionamento della sostanza come una bilancia e buste in cellophane. L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.