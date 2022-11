Catania, preso trafficante di droga Bruno Carbone: deve scontare 20 anni

È atterrato in Italia a Roma-Ciampino il latinante Bruno Carbone, già condannato per associazione a delinquere e traffico di droga da vari tribunali italiani. Il 45enne è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catania dopo la sentenza passata in giudicato per associazione a delinquere e traffico internazionale. Deve scontare 20 anni di relcusione. Al suo arrivo è stato raggiunto anche da due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai gip di Napoli e Reggio Calabria su richiesta delle locali Direzione distrettuali antimafia. Ad attenderlo in aeroporto la squadra mobile, il Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli e il Gico della Guardia di Finanza di Napoli per eseguire le misure.