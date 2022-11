Anche i parlamentari del Pd alla mobilitazione per la Lukoil di Priolo

Anche il Pd siracusano, con in testa il senatore Antonio Nicita e il deputato regionale Tiziano Spada, aderisce alla mobilitazione generale del 18 novembre, indetta dai sindacati, a difesa del petrolchimico siracusano. Il presidente provinciale del Pd di Siracusa, Paolo Amenta, spiega: "Come partito non potevamo non partecipare a questo appuntamento con l'obiettivo di salvaguardare un settore strategico dell'economia siracusana". Aggiunge il senatore Antonio Nicita: "Quella in corso rappresenta una settimana importante per il polo industriale siracusano e mai come in questo momento risulta importante mantenere alta l'attenzione su quanto sta accedendo e sui possibili sviluppi". Conclude il parlamentare regionale Tiziano Spada: "Venerdì parteciperò alla mobilitazione, certo che la vicenda della zona industriale siracusana debba divenire priorità per il governo regionale con il prezioso obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali".