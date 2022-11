Siracusa, assemblea dei dipendenti Tekra: chiedono vita lavorativa più dignitosa

Diritto a una vita lavorativa più dignitosa, questo chiedono le organizzazioni sindacali che stamattina hanno convocato un’assemblea dei lavoratori del cantiere Tekra di viale Ermocrate. Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Filas hanno riunito i lavoratori dell’azienda gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che continuano a subire il ritardo dei pagamenti dei loro stipendi. Ad aggravare la situazione il rimbalzo di responsabilità tra Comune e azienda, gli orari di lavoro e alcune assunzioni effettuate senza confronto sindacale. Le cinque sigle, ascoltati i lavoratori, hanno dichiarato una serie di azioni che vogliono rivendicare il diritto a una vita lavorativa più dignitosa. Saranno giorni di attesa che, in caso di mancate risposte, potrebbero sfociare in altre forme di protesta per ottenere quanto dovuto.