Giunta regionale, firmati da Schifani i decreti di nomina: ufficiali i nomi dei 12 assessori

Ufficiali i nomi degli assessori del governo regionale guidato da Renato Schifani. Il presidente della Regione ha firmato il decreto di nomina con le deleghe della sua squadra di governo. Questi i nomi: Elvira Amata, Elena Pagana, Alessandro Aricò e Francesco Scarpinato per Fratelli d’Italia; Edy Tamajo, Marco Falcone e Giovanna Volo per Forza Italia; Nuccia Albano e Andrea Barbaro Messina per la Democrazia cristiana: Mimmo Turano e Luca Sammartino per la Lega; Roberto Di Mauro per l’Mpa.

Queste le deleghe assegnate da Schifani: Sammartino (Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea); Tamajo (Attività produttive); Amata (Beni culturali e dell’identità siciliana); Falcone (Economia); Di Mauro (Energia e servizi di pubblica utilità); Albano (Famiglia, politiche sociali e lavoro); Aricò (Infrastrutture e mobilità); Volo (Salute); Pagana (Territorio e ambiente); Turano (Istruzione e formazione professionale); Scarpinato (Turismo, sport e spettacolo); Messina (Autonomie locali e funzione pubblica).