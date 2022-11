Ragusa, risate e tanto divertimento con la Compagna Godot in "La città che non vorrei"

Si è concluso il primo intenso, divertente ed irriverente ciclo di programmazione alla Maison GoDoT di Ragusa. Applausi e risate per “La città che... non vorrei, farsa distopica (non troppo)” della compagnia G.o.D.o.T., che ha fatto registrare tre sold out e che preannuncia il tutto esaurito anche per il prossimo fine settimana di programmazione, il 18 e 19 novembre alle ore 21.00 e domenica 20 alle ore 18.00, sempre nell'accogliente spazio della compagnia ragusana, sito a Ragusa in via Carducci, 273. Battute serrate, momenti paradossali, tanto divertimento e la degustazione di una piccola specialità bragalusiana, hanno inaugurato la 17esima edizione di “Palchi Diversi”. Uno spettacolo autoironico in due tempi, una satira pungente che, prendendo spunto dalla realtà e dall'attualità politica, fa un'analisi lucida sul rapporto del mondo del teatro e le interazioni con ciò che lo circonda, tra burocrazie, clientelismi e politica, vivendo situazioni in cui le aspettative si scontrano con un paradossale stato dell'essere, in cui la fantasia stessa si trova, a volte, a superare la realtà.