Giornalisti Figec Cisal – Uspi: presto il nuovo contratto

Figec Cisal e Uspi hanno aperto oggi, a Roma, le trattative per il nuovo contratto nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit che assorbirà, integrandolo, l’attuale Protocollo d’intesa Uspi-Cisal scaduto il 31 ottobre scorso.

Nella sede di Salita San Nicola da Tolentino, alla presenza del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro e del segretario generale di Cisal Terziario, Vincenzo Caratelli, si sono incontrate le delegazioni della Figec Cisal, guidata dal segretario generale Carlo Parisi con i componenti della Giunta esecutiva Gaia Marnetto, Giuseppe Mazzarino e Pierluigi Roesler Franz, e dell’Uspi, guidata dal segretario generale Francesco Saverio Vetere con il responsabile dei rapporti istituzionali Alessandro Astorino e la coordinatrice della Segreteria Generale, Irene Vitale.