Caltagirone, lavori per la sistemazione di via Marvuglia

Sono stati consegnati stamani dal Comune di Caltagirone – rappresentato dall’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Paolo Crispino – al consorzio d’imprese aggiudicatario i lavori – importo complessivo 1,5 milioni di euro – per l’ammodernamento e la sistemazione della via Venanzio Marvuglia, vale a dire la strada di collegamento fra Caltagirone e la frazione di Piano San Paolo. Rup (Responsabile unico del procedimento) il geometra Giulio Falcone dell’Ufficio tecnico comunale (Utc); direttori dei lavori i geometri dello stesso Utc, Antonio Morganti e Luigi Scozzarella. Gli interventi dureranno 10 mesi. Saranno, pertanto, conclusi entro settembre 2023 “regalando” così ai tanti che la percorrono una strada finalmente in condizioni ottimali, lontana parente di quella che oggi versa in condizioni difficili, rese addirittura critiche dalle piogge.