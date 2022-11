Impennata di contagi Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore: sono 94 in più del giorno precedente che fanno salire il totale a 701: 683 si trovano in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale. Il numero dei morti è sempre di 629. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 2 Acate, 27 Chiaramonte Gulfi, 66 Comiso, 2 Giarratana, 16 Ispica, 197 Modica, 1 Monterosso, 30 Pozzallo, 237 Ragusa, 10 Santa Croce,

39 Scicli, 56 Vittoria.