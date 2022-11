La morte di Vincenzo a Pachino, un sit in al Palagiustizia di Siracusa

Un sit - in questa mattina davanti al tribunale di Siracusa per mettere in risalto un caso di 'malagiustizia'. Riguarda la morte di un ragazzo, Vincenzo Cancemi, avvenuta il 28 aprile scorso a Pachino. La decisione di manifestare davanti al Palagiustizia è stata presa dalle sorelle della vittima, Francesca e Giusy, che hanno chiesto la riapertura del 'caso' dopo la richiesta del pm di archviare il decesso di Vincenzo. Secondo i parenti del ragazzo che hanno preso parte al sit - in, il loro parente sarebbe stato ucciso. "Vincenzo - racconta la mamma, Fortunata Di Maria - non si sarebbe mai tolto la vita". Il cugino va oltre e dice 'che qualcuno avrebbe simulato il suicidio'.. Sulla morte di Vincenzo, non è mai stata eseguita l'autopsia.

J.N.