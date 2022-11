Due Forza Italia all'Ars, Schifani: non ne ho ancora parlato con Berlusconi

Della costituzione di due gruppi parlamentari di Forza Italia all'Ars "non ne ho ancora parlato con Berlusconi, ne ho preso atto ieri a cose fatte". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in conferenza stampa, ha risposto alle domande dei cronisti su quanto avvenuto ieri all'Ars. "Nella chat aperta dalla segreteria di Miccichè risultava una convocazione del gruppo parlamentare - ha aggiunto - ci siamo convocati e si è deliberato all'unanimità per l'elezione del capogruppo Stefano Pellegrino. Ritengo che le procedure siano state totalmente rispettate. Poi ho appreso dalla stampa che era stato costituito un altro gruppo".