Modica, celebrati tra una folla di giovani i funerali di Giulia morta a 17 anni

Una folla di giovani nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica e nel piazzale. Hanno dato l'ultimo saluto a Giulia Agosta, morta a 17 anni, vittima di un male che l'ha portata via in poche settimane. Il dolore dei familiari era palpabile durante la santa messa, insieme ai singhiozzi di ragazzi, poco più che bambini, che non dovrebbero mai piangere a questa età. Le lacrime e gli applausi alla fine del rito funebre quando i compagni del Liceo Classico hanno ricordato il sorriso e l'affabilità di Giulia. Lacrime di padri e di madri, di figli e di fratelli: lacrime che bagnavano i volti di ragazzi che sembravano aver perduto d'un tratto l'ingenua spavalderia di chi si è appena affacciato alla vita ma è già pronto a sfidare il mondo. Lacrime attorno a quella bara bianca, salutata da centinaia di fiori e di palloncini bianchi a passeggio nel cielo.