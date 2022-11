Cateno De Luca (Sicilia Vera): questa giunta è una grande delusione

"Questa giunta di governo è una grande delusione. Per 48 ore mi stavo innamorando di Schifani, un presidente che sembrava voler dire no alle impostazioni romanocentriche. Una illusione che è durata 48 ore". Così Cateno De Luca, leader e deputato di Sicilia Vera, parlando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni."Una giunta al ribasso - prosegue - che rispetto a quella che stiamo varando noi, con il nostro governo di liberazione, avrà filo da torcere. Una giunta, la nostra, basata su competenze e non sull'essere moglie di qualcuno o lacchè di qualche altro"