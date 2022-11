Catania, arrestato 34enne accusato di una rapina compiuta con un complice

La Squadra mobile della Questura di Catania ha arrestato P. G., 34 anni, in quanto gravemente indiziato di una rapina commessa la notte del 12 ottobre scorso, nonché dei delitti di porto in luogo pubblico di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione, reati posti in essere in concorso con il pluripregiudicato Giovanni Spina, 33 anni, già destinatario di analoga misura eseguita il 26 ottobre. Proprio Spina, in sede di interrogatorio, oltre ad ammettere di avere commesso i delitti contestatigli (due rapine del 4 e del 12 ottobre scorsi porto di arma clandestina e ricettazione della stessa), ha riferito di avere commesso la rapina del 12 ottobre in concorso con P.G., a sua volta rimasto ferito a causa di un colpo di fucile accidentalmente esploso durante la fuga con uno scooter, allorchè entrambi i malviventi erano rovinati a terra.

P. G., dimesso da un nosocomio cittadino per le lesioni riportate per quella esplosione accidentale di un colpo proveniente dalla stessa arma utilizzata per la rapina del 12 ottobre, è stato accompagnato prima presso gli uffici della Squadra Mobile e, quindi, rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.