Due borsoni tra frutta e verdura con 20 chili di 'coca' e 'fumo' a Messina

Maxi-sequestro di 9,2 kg di cocaina e 11 di marijuana nel messinese. Al porto di Tremestieri, tra quintali di frutta e verdura, si nascondevano anche due borsoni con all'interno l'illecito carico, non sfuggito al fiuto del cane Ghimly.

Le analisi chimiche esperite hanno dimostrato non solo l'ottima qualità della cocaina, pura al 99%, ma anche come la marijuana risultasse della migliore qualità, del tipo "Amnesia Haze", una particolare varietà dall'alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo.

Lo stupefacente sequestrato, opportunamente tagliato, avrebbe potuto fruttare nella vendita al dettaglio oltre 2,5 milioni di euro.