Nuovo Governo regionale, Confronto: dimenticato tutto il Sud Est siciliano

“La Sicilia ha un nuovo Governo e, ancora una volta, nessun rappresentante della provincia di Ragusa ne fa parte. Quella avviata la scorsa settimana, dopo le elezioni del 25 settembre, è la terza legislatura in cui la provincia di Ragusa è fuori dall’esecutivo. Come dire che cambiano i musicanti ma la musica è sempre la stessa. Era già successo coi Governi Crocetta e Musumeci. Ora si è ripetuto con l’esecutivo presieduto dall’onorevole Schifani”. Ma non è solo il Ragusano a patire l’ennesima beffa. E’ tutto il Sud est siciliano ad essere stato “dimenticato” perché neppure la provincia di Siracusa è rappresentata nella nuova Giunta regionale.

A sottolineare questo dato sconfortante è l’Associazione Confronto di Modica in una nota a firma del presidente, Enzo Cavallo. “La centralizzazione della politica e la marginalizzazione del ruolo della classe dirigente locale – afferma ancora Confronto - hanno creato condizioni che mortificano la democrazia e la dignità dei cittadini e la effettiva rappresentanza di interi territori costretti, di conseguenza, ad accettare le scelte calate dall’alto secondo logiche e criteri a dir poco discutibili. Amaramente bisogna prenderne atto, sapendo comunque che così non si può certamente andare avanti”.